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Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны

Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны

Военные расходы Украины в 2027 году составят 67,2% из совокупного объема предусмотренных расходов в $161,2 млрд (без учета обслуживания и выплаты госдолга и внутреннего кредитования). Об этом со ссылкой на проект бюджета Украины сообщает ТАСС.

Военные расходы Украины в 2027 году составят 67,2% из совокупного объема предусмотренных расходов в $161,2 млрд (без учета обслуживания и выплаты госдолга и внутреннего кредитования). Об этом со ссылкой на проект бюджета Украины сообщает ТАСС.

Как отмечается, военные расходы предусмотрены на уровне $108,3 млрд - порядка 67,2% всех расходов.

По всей видимости, указанная сумма не является окончательной, поскольку в 2026 году на военные расходы уже выделялось дополнительное финансирование в июне, а в настоящее время Минобороны Украины вновь просит о дополнительных средствах в размере $27 млрд.

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Теги:
#украина
#2027 год
#бюджет
#военные расходы
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