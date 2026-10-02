Военные расходы Украины в 2027 году составят 67,2% из совокупного объема предусмотренных расходов в $161,2 млрд (без учета обслуживания и выплаты госдолга и внутреннего кредитования). Об этом со ссылкой на проект бюджета Украины сообщает ТАСС.
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Безопасность
Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны
2 октября 2026 / 19:14
© Diego Fedele/ Getty Images/ТАСС
Военные расходы Украины в 2027 году составят 67,2% из совокупного объема предусмотренных расходов в $161,2 млрд (без учета обслуживания и выплаты госдолга и внутреннего кредитования). Об этом со ссылкой на проект бюджета Украины сообщает ТАСС.
Как отмечается, военные расходы предусмотрены на уровне $108,3 млрд - порядка 67,2% всех расходов.
По всей видимости, указанная сумма не является окончательной, поскольку в 2026 году на военные расходы уже выделялось дополнительное финансирование в июне, а в настоящее время Минобороны Украины вновь просит о дополнительных средствах в размере $27 млрд.
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