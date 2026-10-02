Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 октября 2026 / 21:55
КОТИРОВКИ
USD
02/10
83.2454
EUR
02/10
94.5252
Новости часа
Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны
Москва
2 октября 2026 / 21:55
Котировки
USD
02/10
currency
83.2454
0.0000
EUR
02/10
currency
94.5252
0.0000
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
2 октября 2026 / 13:29
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
2 октября 2026 / 13:16
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
2 октября 2026 / 11:20
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Политика и религия
Экономика

Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд

Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд

Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2026 года может составить более $70 млрд. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в беседе с ТАСС.

Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2026 года может составить более $70 млрд. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в беседе с ТАСС.

"По нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией, если обменный курс будет соответствующий, превысит $70 млрд. Это существенная цифра для взаимной торговли. Для сравнения могу отметить, что с Китаем наша торговля составляет около $240 млрд, с Белоруссией будет порядка $70 млрд в текущем году. Это тоже характеризует глубину интеграционных связей", - указал он.

  • new_top
Теги:
#россия
#белоруссия
#товарооборот
Также по теме:
02.10.2026 13:59
Лукашенко заявил, что белорусы не позволят стрелять в спину россиянам
02.10.2026 11:39
Лукашенко принял Мишустина в Белоруссии
01.10.2026 17:47
Мишустин: Россия и Белоруссия разработали план углубления интеграции
01.10.2026 14:30
Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом
30.09.2026 18:46
В Польше заявили о потеплении в отношениях с Белоруссией
29.09.2026 18:15
Лукашенко рассказал, что в Белоруссии относятся к Ленину с трепетом
29.09.2026 16:15
Лукашенко отметил, что Россия и Китай всегда поддерживали Белоруссию
28.09.2026 19:30
Лукашенко: Белоруссия является "замесом" всех национальностей
28.09.2026 16:29
Лукашенко заявил, что ВС Белоруссии должны быть готовы к серьезным испытаниям
25.09.2026 17:59
Лукашенко поручил в кратчайшие сроки завершить сев озимых культур
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
19:33
Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд
19:14
Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны
18:59
Захарова отметила, что Россия свято чтит итоги Второй мировой войны
18:44
Пашинян: Армения сохраняет приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС
18:30
Песков: учения "Центр-2026" являются плановыми
18:15
Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 5 031 беспилотник ВСУ
17:58
Глава МО Бельгии признал, что Европа не обладает ресурсами для войны
17:44
В России урожай зерна в 2026 году прогнозируется на уровне 140 млн тонн
17:33
Мишустин назвал низкую стоимость газа преимуществом ЕАЭС перед Европой
17:14
Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО