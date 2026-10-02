Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2026 года может составить более $70 млрд. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в беседе с ТАСС.
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Экономика
Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд
2 октября 2026 / 19:33
© Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2026 года может составить более $70 млрд. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в беседе с ТАСС.
"По нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией, если обменный курс будет соответствующий, превысит $70 млрд. Это существенная цифра для взаимной торговли. Для сравнения могу отметить, что с Китаем наша торговля составляет около $240 млрд, с Белоруссией будет порядка $70 млрд в текущем году. Это тоже характеризует глубину интеграционных связей", - указал он.
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