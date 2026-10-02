Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд

Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2026 года может составить более $70 млрд. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в беседе с ТАСС .

Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2026 года может составить более $70 млрд. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук в беседе с ТАСС.

"По нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией, если обменный курс будет соответствующий, превысит $70 млрд. Это существенная цифра для взаимной торговли. Для сравнения могу отметить, что с Китаем наша торговля составляет около $240 млрд, с Белоруссией будет порядка $70 млрд в текущем году. Это тоже характеризует глубину интеграционных связей", - указал он.