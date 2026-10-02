Главная цель учений "Центр-2026" - совершенствование навыков в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС .

Главная цель учений "Центр-2026" - совершенствование навыков в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии", - отметил он.

Глава государства обратил внимание, что учения "Центр-2026" проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил, в них задействовано более 47 тыс. военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в водах Каспийского моря.

По его словам, учения сопряжены с командно-штабным учением "Взаимодействие 2026", проводящимися в рамках ОДКБ.

Российский лидер уточнил, что 2 октября на полигоне Чебаркульский проходит завершающий этап учений "Центр 2026" и "Взаимодействие 2026", в активной фазе в практических действиях участвуют более 6 тыс. российских военнослужащих и еще шести государств.

Всего же на учения в Россию прибыли делегации из 55 иностранных государств, добавил Путин.