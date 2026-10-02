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Экономика

Аргентина будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

Аргентина будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции Аргентина будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

В Аргентине до конца года начнут прием заявок на предоставление гражданства в обмен на инвестиции. Соответствующее сообщение распространило министерство экономики страны.

В Аргентине до конца года начнут прием заявок на предоставление гражданства в обмен на инвестиции. Соответствующее сообщение распространило министерство экономики страны.

"Программа, прием заявок по которой откроется в течение четвертого квартала текущего года, предлагает два прозрачных механизма: внесение безвозвратного взноса в национальную казну в размере $350 тыс; либо покупка государственных облигаций на сумму $800 тыс., выпущенных специально в рамках этой программы", - следует из сообщения.

Кроме того, схема предполагает возможность предоставления гражданства членам семьи основного просителя за общую сумму в $500 тыс.

Отмечается, что в отношении просителя гражданства будет проведена проверка, предусматривающая подтверждение законности происхождения средств, отсутствия судимости и "репутационных рисков".

В мае прошлого года президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ, ужесточающий миграционное законодательство страны. В частности, больше не доступна возможность запрашивать постоянный вид на жительство и гражданство после рождения ребенка на территории страны, сообщает ТАСС.

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Теги:
#аргентина
#инвестиции
#гражданство
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