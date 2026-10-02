В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях

Сотрудникам Минфина России начали выплачивать заработную плату в цифровых рублях. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС .

Сотрудникам Минфина России начали выплачивать заработную плату в цифровых рублях. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

Как отмечается, для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России.

Возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех граждан РФ и осуществляется по желанию человека, уточнили в министерстве.

В пресс-службе заявили, что работа по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс ведется Банком России во взаимодействии с Минфином России.