Сотрудникам Минфина России начали выплачивать заработную плату в цифровых рублях. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.
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Экономика
В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях
2 октября 2026 / 20:14
© Артем Геодакян/ ТАСС
Сотрудникам Минфина России начали выплачивать заработную плату в цифровых рублях. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.
Как отмечается, для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России.
Возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех граждан РФ и осуществляется по желанию человека, уточнили в министерстве.
В пресс-службе заявили, что работа по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс ведется Банком России во взаимодействии с Минфином России.
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