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Экономика

В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях

В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях

Сотрудникам Минфина России начали выплачивать заработную плату в цифровых рублях. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

Сотрудникам Минфина России начали выплачивать заработную плату в цифровых рублях. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

Как отмечается, для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России.

Возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех граждан РФ и осуществляется по желанию человека, уточнили в министерстве.

В пресс-службе заявили, что работа по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс ведется Банком России во взаимодействии с Минфином России.

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Теги:
#выплата
#зарплата
#минфин
#цифровые рубли
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