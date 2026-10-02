Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" проводятся с 28 сентября. Общая численность войск в рамках тренировочных мероприятий составляет порядка 6 тыс. военнослужащих, сообщает ТАСС .

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" проводятся с 28 сентября. Общая численность войск в рамках тренировочных мероприятий составляет порядка 6 тыс. военнослужащих, сообщает ТАСС.

"В учениях задействованы войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии", - отметил министр в докладе президенту России Владимиру Путину о завершающем этапе учений.

По его словам, в учениях "Центр-2026" принимают участие представители около 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ.

"Семь стран направили свои воинские контингенты. Конго представлено оперативной группой, 51 государство - наблюдателями. Привлечено около 700 единиц техники, свыше 600 беспилотников различных модификаций и более 60 роботизированных систем", - указал Белоусов.