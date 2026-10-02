В Италии планируют увеличить оборонные расходы

Италия наращивает траты на оборону и намерена продолжать это делать, чтобы соответствовать целевым показателям Североатлантического альянса. Об этом заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью эмиратской газете The National .

Италия наращивает траты на оборону и намерена продолжать это делать, чтобы соответствовать целевым показателям Североатлантического альянса. Об этом заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью эмиратской газете The National.

"Ресурсы есть и будут расти. Вопрос в том, как их потратить, чтобы обеспечить реальный потенциал для защиты от угроз, которые ежедневно меняются", - указал он.

Крозетто отметил, что необходимо выделять больше средств на противодействие беспилотникам, использование искусственного интеллекта и выстраивание интегрированной системы ПВО.

Некоторое время назад министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни обращал внимание, что страна планирует в течение ближайшего десятилетия достичь установленного НАТО целевого показателя оборонных расходов на уровне 5% ВВП. Он уточнил, что Рим довел расходы на оборону до уровня в 2,8%, сообщает ТАСС.