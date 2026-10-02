Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский в Челябинской области ознакомился с выставкой образцов вооружения, военной и специальной техники, сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский в Челябинской области ознакомился с выставкой образцов вооружения, военной и специальной техники, сообщает ТАСС.

Всего экспозиция включает порядка 300 образцов. Главе государства продемонстрировали, в частности, беспилотники, в том числе реактивные ударные "Герань-4" и "Герань-5", дроны-перехватчики, системы РЭБ.

"Вашему вниманию представляем два типа реактивных "Гераней". Благодаря реактивным двигателям удалось повысить скорость: 350 км в час, 50 кг - боевая часть и мы летаем 750-800 км. "Герань-5" - 6,5 м длина, также реактивная, 200 кг - сила. Мы увеличили скорость до 450 км в час, боевая часть - 90 кг. Можем летать до 900 км", - рассказали верховному главнокомандующему.

В пятницу Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за практическими действиями войск в рамках активной фазы стратегических командно-штабных учений "Центр-2026".