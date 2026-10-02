Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 октября 2026 / 01:03
КОТИРОВКИ
USD
03/10
83.4839
EUR
03/10
94.3201
Новости часа
Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах Во Франции на акциях старшеклассников задержали более 5 тыс. человек
Москва
3 октября 2026 / 01:03
Котировки
USD
03/10
currency
83.4839
0.0000
EUR
03/10
currency
94.3201
0.0000
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
2 октября 2026 / 13:29
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
2 октября 2026 / 13:16
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
2 октября 2026 / 11:20
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность

Путину показали реактивные ударные беспилотники "Герань"

Путину показали реактивные ударные беспилотники "Герань" Путину показали реактивные ударные беспилотники "Герань"

Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский в Челябинской области ознакомился с выставкой образцов вооружения, военной и специальной техники, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский в Челябинской области ознакомился с выставкой образцов вооружения, военной и специальной техники, сообщает ТАСС.

Всего экспозиция включает порядка 300 образцов. Главе государства продемонстрировали, в частности, беспилотники, в том числе реактивные ударные "Герань-4" и "Герань-5", дроны-перехватчики, системы РЭБ.

"Вашему вниманию представляем два типа реактивных "Гераней". Благодаря реактивным двигателям удалось повысить скорость: 350 км в час, 50 кг - боевая часть и мы летаем 750-800 км. "Герань-5" - 6,5 м длина, также реактивная, 200 кг - сила. Мы увеличили скорость до 450 км в час, боевая часть - 90 кг. Можем летать до 900 км", - рассказали верховному главнокомандующему.

В пятницу Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за практическими действиями войск в рамках активной фазы стратегических командно-штабных учений "Центр-2026".

  • new_top
Теги:
#путин
#учения
#герани
Также по теме:
02.10.2026 20:45
В Италии планируют увеличить оборонные расходы
02.10.2026 20:30
Глава МО РФ назвал численность войск на учениях "Центр-2026"
02.10.2026 19:44
Путин раскрыл главную цель учений "Центр-2026"
02.10.2026 19:14
Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны
02.10.2026 18:30
Песков: учения "Центр-2026" являются плановыми
02.10.2026 17:58
Глава МО Бельгии признал, что Европа не обладает ресурсами для войны
02.10.2026 17:14
Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине
02.10.2026 10:19
Путин: таких средств поражения, как у России, сегодня нет ни у кого
01.10.2026 21:21
Трамп назвал причину отказа Украины от покупки у США мощных боеприпасов
01.10.2026 19:15
Литва приступает к строительству завода по сборке танков Leopard 2A8
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:37
Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах
21:19
Во Франции на акциях старшеклассников задержали более 5 тыс. человек
20:58
Путину показали реактивные ударные беспилотники "Герань"
20:45
В Италии планируют увеличить оборонные расходы
20:30
Глава МО РФ назвал численность войск на учениях "Центр-2026"
20:14
В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях
19:59
Аргентина будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции
19:44
Путин раскрыл главную цель учений "Центр-2026"
19:33
Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд
19:14
Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО