На протестах старшеклассников по всей Франции с начала недели были задержаны более 5 тыс. человек. Об этом заявил глава МВД республики Лоран Нуньес, передает телеканал TF1.
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Общество
Во Франции на акциях старшеклассников задержали более 5 тыс. человек
2 октября 2026 / 21:19
© REUTERS/ Abdul Saboor/ТАСС
На протестах старшеклассников по всей Франции с начала недели были задержаны более 5 тыс. человек. Об этом заявил глава МВД республики Лоран Нуньес, передает телеканал TF1.
По его данным, "в пятницу были задержаны 1 747 участников протестных акций, что несколько меньше, чем накануне, когда их число достигло 1 954".
Демонстрации 2 октября прошли вблизи 735 учебных заведений, при этом 158 из них были повреждены, указал Нуньес.
Протесты старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и перекинулись на всю страну. Их участники выступают против проблем в системе образования. В некоторых местах они переросли в столкновения с правоохранителями, сообщает ТАСС.
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