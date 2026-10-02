Во Франции на акциях старшеклассников задержали более 5 тыс. человек

На протестах старшеклассников по всей Франции с начала недели были задержаны более 5 тыс. человек. Об этом заявил глава МВД республики Лоран Нуньес, передает телеканал TF1.

На протестах старшеклассников по всей Франции с начала недели были задержаны более 5 тыс. человек. Об этом заявил глава МВД республики Лоран Нуньес, передает телеканал TF1.

По его данным, "в пятницу были задержаны 1 747 участников протестных акций, что несколько меньше, чем накануне, когда их число достигло 1 954".

Демонстрации 2 октября прошли вблизи 735 учебных заведений, при этом 158 из них были повреждены, указал Нуньес.

Протесты старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и перекинулись на всю страну. Их участники выступают против проблем в системе образования. В некоторых местах они переросли в столкновения с правоохранителями, сообщает ТАСС.