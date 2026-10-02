Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 октября 2026 / 01:03
КОТИРОВКИ
USD
03/10
83.4839
EUR
03/10
94.3201
Новости часа
Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах Во Франции на акциях старшеклассников задержали более 5 тыс. человек
Москва
3 октября 2026 / 01:03
Котировки
USD
03/10
currency
83.4839
0.0000
EUR
03/10
currency
94.3201
0.0000
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
2 октября 2026 / 13:29
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
2 октября 2026 / 13:16
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
2 октября 2026 / 11:20
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Политика и религия
Общество

Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах

Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах

Появление оценки за поведение в школах призвано укрепить воспитательную функцию учебного учреждения, а также защитить честь и достоинство педагога. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Появление оценки за поведение в школах призвано укрепить воспитательную функцию учебного учреждения, а также защитить честь и достоинство педагога. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

"Оценка поведения призвана укрепить воспитательную функцию школы, сформировать сознательную дисциплину учащихся, защитить честь и достоинство учителя. И сегодня важно понять, в чем слабые места системы оценки поведения и когда она действительно делает школьную жизнь спокойнее, воспитательную работу - эффективнее", - указал он.

По словам министра, результаты апробации подвергнут тщательному анализу в конце года.

  • new_top
Теги:
#кравцов
#школы
#оценки
#поведение
Также по теме:
02.10.2026 21:19
Во Франции на акциях старшеклассников задержали более 5 тыс. человек
02.10.2026 14:59
Президент РФ поздравил студентов и педагогов с днем СПО
02.10.2026 10:40
"Учителем года России" стал преподаватель информатики Алексей Морозов
30.09.2026 13:45
В Госдуму внесут инициативу о гарантированном зачислении в 10-й класс
30.09.2026 12:13
В России введут удостоверение учителя
29.09.2026 20:31
BFMTV: старшеклассники в более чем 200 школах Франции вышли на протесты
29.09.2026 15:32
Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования
23.09.2026 12:31
В России предложили установить ежегодную выплату педагогам ко Дню учителя
22.09.2026 12:59
ФГОС обязал учеников 10-11-х классов знать 1,5 тыс. иностранных слов
17.09.2026 12:58
Фурсенко выступил против введения ЕГЭ по всем предметам
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:37
Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах
21:19
Во Франции на акциях старшеклассников задержали более 5 тыс. человек
20:58
Путину показали реактивные ударные беспилотники "Герань"
20:45
В Италии планируют увеличить оборонные расходы
20:30
Глава МО РФ назвал численность войск на учениях "Центр-2026"
20:14
В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях
19:59
Аргентина будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции
19:44
Путин раскрыл главную цель учений "Центр-2026"
19:33
Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд
19:14
Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО