Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах

Появление оценки за поведение в школах призвано укрепить воспитательную функцию учебного учреждения, а также защитить честь и достоинство педагога. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС .

Появление оценки за поведение в школах призвано укрепить воспитательную функцию учебного учреждения, а также защитить честь и достоинство педагога. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

"Оценка поведения призвана укрепить воспитательную функцию школы, сформировать сознательную дисциплину учащихся, защитить честь и достоинство учителя. И сегодня важно понять, в чем слабые места системы оценки поведения и когда она действительно делает школьную жизнь спокойнее, воспитательную работу - эффективнее", - указал он.

По словам министра, результаты апробации подвергнут тщательному анализу в конце года.