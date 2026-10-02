Появление оценки за поведение в школах призвано укрепить воспитательную функцию учебного учреждения, а также защитить честь и достоинство педагога. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.
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Общество
Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах
2 октября 2026 / 21:37
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Появление оценки за поведение в школах призвано укрепить воспитательную функцию учебного учреждения, а также защитить честь и достоинство педагога. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.
"Оценка поведения призвана укрепить воспитательную функцию школы, сформировать сознательную дисциплину учащихся, защитить честь и достоинство учителя. И сегодня важно понять, в чем слабые места системы оценки поведения и когда она действительно делает школьную жизнь спокойнее, воспитательную работу - эффективнее", - указал он.
По словам министра, результаты апробации подвергнут тщательному анализу в конце года.
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