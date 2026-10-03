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Кличко назвал ситуацию в Киеве "очень драматичной"

Кличко назвал ситуацию в Киеве "очень драматичной" Кличко назвал ситуацию в Киеве "очень драматичной"

Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал обстановку в столице как "очень драматичную", отметив, что разрушается ее критическая инфраструктура.

Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал обстановку в столице как "очень драматичную", отметив, что разрушается ее критическая инфраструктура.

"Киев в очень драматичной ситуации. Жить как в мирное время не выйдет", - указал он. Видео со словами Кличко распространило издание "Страна".

2 октября Минобороны РФ информировало о том, что российские ВС продолжают атаковать объекты портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морские суда, которые используются в интересах ВСУ. Крупнейшие мосты в Киеве - Южный, Метро и Патона - были перекрыты.

Как сообщил экс-министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко, пассажиропоток между левым и правым берегами в столице достигает 40 тыс. человек в час. На этом фоне в Киеве в несколько раз выросли цены на такси, горожане массово выезжают из столицы, передает ТАСС.

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Теги:
#киев
#ситуация
#кличко
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