Товарищеский матч между сборными России и Нигерии завершился ничьей

Сборная России сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 3:3. Встречу принимал Нижний Новгород, она состоялась в присутствии 40 126 зрителей, сообщает ТАСС .

Сборная России сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 3:3. Встречу принимал Нижний Новгород, она состоялась в присутствии 40 126 зрителей, сообщает ТАСС.

В составе российской сборной забитыми мячами отличились Лечи Садулаев (30-я минута), Матвей Кисляк (45+2) и Алексей Миранчук (54). У проигравших отметились Келечи Ихеаначо (10), Питер Эдокполор (78) и Акор Адамс (90+4).

Результат нынешней игры будет учитываться при построении рейтинга Международной федерации футбола. Россияне находятся в нем на 35-й строчке. Нигерийцы занимают 29-ю позицию.

Национальная сборная с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях.