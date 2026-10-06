Сборная России сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 3:3. Встречу принимал Нижний Новгород, она состоялась в присутствии 40 126 зрителей, сообщает ТАСС.
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Спорт
Товарищеский матч между сборными России и Нигерии завершился ничьей
6 октября 2026 / 21:21
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Сборная России сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 3:3. Встречу принимал Нижний Новгород, она состоялась в присутствии 40 126 зрителей, сообщает ТАСС.
В составе российской сборной забитыми мячами отличились Лечи Садулаев (30-я минута), Матвей Кисляк (45+2) и Алексей Миранчук (54). У проигравших отметились Келечи Ихеаначо (10), Питер Эдокполор (78) и Акор Адамс (90+4).
Результат нынешней игры будет учитываться при построении рейтинга Международной федерации футбола. Россияне находятся в нем на 35-й строчке. Нигерийцы занимают 29-ю позицию.
Национальная сборная с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях.
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