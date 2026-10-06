Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2026 / 18:01
КОТИРОВКИ
USD
07/10
85.7116
EUR
07/10
96.0313
Новости часа
Главы МИД России и Туркмении подтвердили курс на стратегическое партнерство Греф назвал стадии внедрения ИИ, используя язык зумеров
Москва
7 октября 2026 / 18:01
Котировки
USD
07/10
currency
85.7116
0.0000
EUR
07/10
currency
96.0313
0.0000
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
6 октября 2026 / 13:26
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
6 октября 2026 / 13:04
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
6 октября 2026 / 12:03
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество

Во Франции на акциях старшеклассников задержаны порядка 500 человек

Во Франции на акциях старшеклассников задержаны порядка 500 человек Во Франции на акциях старшеклассников задержаны порядка 500 человек

На демонстрациях старшеклассников во Франции во вторник были задержаны 488 человек. Соответствующие данные приводит телеканал BFMTV, ссылаясь на МВД республики.

На демонстрациях старшеклассников во Франции во вторник были задержаны 488 человек. Соответствующие данные приводит телеканал BFMTV, ссылаясь на МВД республики.

Отмечается, что в результате столкновений ранения получили 43 полицейских.

Ранее в министерстве информировали о том, что участниками протестных акций по всей стране стали 256 тыс. человек.

Акции протеста старшеклассников начались в конце прошлого месяца в столичном регионе Иль-де-Франс и в настоящее время распространились на всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. За это время правоохранители провели свыше 6 тыс. задержаний, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#франция
#задержания
#акции
#старшеклассники
Также по теме:
07.10.2026 13:47
Маск назвал предателями участников протестов во Франции
06.10.2026 12:15
Bild: экс-главе разведслужбы ФРГ инкриминируют шпионаж
05.10.2026 19:14
В Якутии ликвидировали 188 медведей, угрожающих людям
02.10.2026 12:45
The Tennessean: состояние выжившей после казни в США оценивается как критическое
01.10.2026 17:14
В Забайкалье объявили награду в 15 тыс. рублей за добычу медведя
01.10.2026 12:44
Нетаньяху сообщил, что теракт на борту самолета Flydubai предотвратил сантехник
01.10.2026 10:20
NYT: исполнение первой с 1976 года казни женщины в Теннесси отсрочили
30.09.2026 17:15
Reuters: экс-премьер Малайзии госпитализирован после смерти жены
30.09.2026 14:44
В Болгарии расследуют убийство президента футбольного клуба "Ботев"
30.09.2026 11:42
ТВ Израиля: один из пилотов Flydubai пытался совершить самоубийство
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
16:30
Главы МИД России и Туркмении подтвердили курс на стратегическое партнерство
16:16
Греф назвал стадии внедрения ИИ, используя язык зумеров
15:59
Российские ВС ударили по мосту через Днепр на Хортицу в Запорожье
15:45
Panasonic анонсировала выпуск человекоподобных роботов для производства
15:15
Месси не сдержал слез после прощального матча за сборную Аргентины
14:57
РБК: Шрёдер находится в Москве
14:45
ВЦИОМ узнал о мечтах жителей России
14:30
Президент РФ обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
14:15
Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине
13:59
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО