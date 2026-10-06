Во Франции на акциях старшеклассников задержаны порядка 500 человек

На демонстрациях старшеклассников во Франции во вторник были задержаны 488 человек. Соответствующие данные приводит телеканал BFMTV , ссылаясь на МВД республики.

На демонстрациях старшеклассников во Франции во вторник были задержаны 488 человек. Соответствующие данные приводит телеканал BFMTV, ссылаясь на МВД республики.

Отмечается, что в результате столкновений ранения получили 43 полицейских.

Ранее в министерстве информировали о том, что участниками протестных акций по всей стране стали 256 тыс. человек.

Акции протеста старшеклассников начались в конце прошлого месяца в столичном регионе Иль-де-Франс и в настоящее время распространились на всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. За это время правоохранители провели свыше 6 тыс. задержаний, сообщает ТАСС.