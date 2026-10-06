На демонстрациях старшеклассников во Франции во вторник были задержаны 488 человек. Соответствующие данные приводит телеканал BFMTV, ссылаясь на МВД республики.
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Общество
Во Франции на акциях старшеклассников задержаны порядка 500 человек
6 октября 2026 / 21:39
© AP Photo/ Aurelien Morissard/ТАСС
На демонстрациях старшеклассников во Франции во вторник были задержаны 488 человек. Соответствующие данные приводит телеканал BFMTV, ссылаясь на МВД республики.
Отмечается, что в результате столкновений ранения получили 43 полицейских.
Ранее в министерстве информировали о том, что участниками протестных акций по всей стране стали 256 тыс. человек.
Акции протеста старшеклассников начались в конце прошлого месяца в столичном регионе Иль-де-Франс и в настоящее время распространились на всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. За это время правоохранители провели свыше 6 тыс. задержаний, сообщает ТАСС.
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