Трамп выступил за укрепление доллара

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку сильного доллара, комментируя снижение курса евро при общении с журналистами в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку сильного доллара, комментируя снижение курса евро при общении с журналистами в Белом доме.

"У нас очень сильный доллар, потому что дела у нас идут хорошо", - подчеркнул американский лидер. "Сильный доллар хорош многим. Можно говорить о том, что это замедляет экономический рост. Но сильный доллар заметно вас оживляет. И, кстати, сильный доллар также дает отсутствие инфляции", - указал он.

Ранее агентство Reuters сообщало, что курс евро к доллару опустился до 17-месячного минимума на фоне опасений касательно способности Франции сдержать рост бюджетного дефицита, а также из-за давления на рынке французских гособлигаций.

В ходе азиатской сессии торгов курс евро находился на отметке в $1,1161 - самом низком уровне с мая прошлого года, сообщает ТАСС.