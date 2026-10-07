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Президент России посетит Туркмению с рабочим визитом

Президент России посетит Туркмению с рабочим визитом Президент России посетит Туркмению с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин намерен посетить Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин намерен посетить Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Четверг-пятница, 8-9 октября - рабочий визит президента в Туркменистан", - отметил представитель Кремля в ходе брифинга во вторник.

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Теги:
#путин
#рабочий визит
#туркмения
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