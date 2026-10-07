Президент России Владимир Путин намерен посетить Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.
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Политика
Президент России посетит Туркмению с рабочим визитом
7 октября 2026 / 10:19
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин намерен посетить Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.
"Четверг-пятница, 8-9 октября - рабочий визит президента в Туркменистан", - отметил представитель Кремля в ходе брифинга во вторник.
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