Президент России посетит Туркмению с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин намерен посетить Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС .

Президент России Владимир Путин намерен посетить Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Четверг-пятница, 8-9 октября - рабочий визит президента в Туркменистан", - отметил представитель Кремля в ходе брифинга во вторник.