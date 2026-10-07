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В посольстве РФ отреагировали на заявление Каллас о членстве Молдавии в ЕС

В посольстве РФ отреагировали на заявление Каллас о членстве Молдавии в ЕС В посольстве РФ отреагировали на заявление Каллас о членстве Молдавии в ЕС

Российское посольство в Молдавии с иронией отреагировало на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что проблема Приднестровья не является препятствием для присоединения республики к Евросоюзу. Соответствующую публикацию разместило посольство РФ в Молдавии в своем Telegram-канале.

Российское посольство в Молдавии с иронией отреагировало на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что проблема Приднестровья не является препятствием для присоединения республики к Евросоюзу. Соответствующую публикацию разместило посольство РФ в Молдавии в своем Telegram-канале.

"Делаем вывод, что в Брюсселе фактически согласны с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года. Отрадно видеть признание их роли в качестве гаранта стабильности в регионе. Вполне возможно, что инициированный К. Каллас сценарий послужит шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

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Теги:
#россия
#молдавия
#ес
#вступление
#каллас
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