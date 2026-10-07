Трамп заявил, что конфликт на Украине близок к завершению

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине скоро завершится.

"Хотите - верьте, хотите - нет, но это действительно становится ближе. Хотя так не выглядит", - сказал он, выступая в Балтиморе (штат Мэриленд).

"Мы еще не добились завершения войны между Россией и Украиной. Думал, для меня это будет легче всего, я добился завершения восьми войн. И это тоже произойдет достаточно скоро. Я над этим работаю", - отметил американский лидер, сообщает ТАСС.