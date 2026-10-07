Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине скоро завершится.
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Политика
Трамп заявил, что конфликт на Украине близок к завершению
7 октября 2026 / 10:59
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине скоро завершится.
"Хотите - верьте, хотите - нет, но это действительно становится ближе. Хотя так не выглядит", - сказал он, выступая в Балтиморе (штат Мэриленд).
"Мы еще не добились завершения войны между Россией и Украиной. Думал, для меня это будет легче всего, я добился завершения восьми войн. И это тоже произойдет достаточно скоро. Я над этим работаю", - отметил американский лидер, сообщает ТАСС.
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