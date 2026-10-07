Президент России Владимир Путин в среду отмечает день рождения, ему исполняется 74 года, сообщает ТАСС.
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Политика
Путин отметит 74-летие, не отвлекаясь от дел
7 октября 2026 / 11:19
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин в среду отмечает день рождения, ему исполняется 74 года, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что "главное для президента - что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди".
При этом от государственных дел российский лидер не берет выходной даже в такой день. На 7 октября у него намечена целая серия международных телефонных разговоров.
Кроме того, ожидается, что часть дня Путин посвятит подготовке к международному саммиту - скоро он намерен отправиться в Туркмению, где встретится с коллегами по СНГ.
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