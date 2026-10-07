Матвиенко: стабильная Европа - в интересах России

России заинтересована в стабильной и мирной Европе, с которой можно вести взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при общении с журналистами, сообщает ТАСС .

России заинтересована в стабильной и мирной Европе, с которой можно вести взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при общении с журналистами, сообщает ТАСС.

По ее словам, люди в странах Европейского союза "выражают свое недовольство и происходит падение режима, смена правящей партии" - это "очевидный процесс" в европейском пространстве.

"С этим нельзя не считаться. Мы не злорадствуем - я думаю, что для нас лучше стабильная, спокойная Европа, которая ведет взаимовыгодное сотрудничество, которая выступала бы за единую неделимую европейскую евразийскую безопасность", - указала председатель СФ.