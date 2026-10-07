России заинтересована в стабильной и мирной Европе, с которой можно вести взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при общении с журналистами, сообщает ТАСС.
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Политика
Матвиенко: стабильная Европа - в интересах России
7 октября 2026 / 11:38
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
России заинтересована в стабильной и мирной Европе, с которой можно вести взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при общении с журналистами, сообщает ТАСС.
По ее словам, люди в странах Европейского союза "выражают свое недовольство и происходит падение режима, смена правящей партии" - это "очевидный процесс" в европейском пространстве.
"С этим нельзя не считаться. Мы не злорадствуем - я думаю, что для нас лучше стабильная, спокойная Европа, которая ведет взаимовыгодное сотрудничество, которая выступала бы за единую неделимую европейскую евразийскую безопасность", - указала председатель СФ.
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