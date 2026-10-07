Российский рынок акций на открытии торгов демонстрирует положительную динамику

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 7 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,27% и торговались на уровне 2 334,88 и 856,16 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи поднялся на 3,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,7425 рубля.

На 09:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 343,88 пункта (+0,66%), индекс РТС составлял 861,46 пункта (+0,66%). Вместе с тем курс китайской валюты рос на 4,1 копейки и находился на уровне 12,746 рубля.