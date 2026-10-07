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Экономика

Российский рынок акций на открытии торгов демонстрирует положительную динамику

Российский рынок акций на открытии торгов демонстрирует положительную динамику Российский рынок акций на открытии торгов демонстрирует положительную динамику

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 7 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 7 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,27% и торговались на уровне 2 334,88 и 856,16 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи поднялся на 3,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,7425 рубля.

На 09:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 343,88 пункта (+0,66%), индекс РТС составлял 861,46 пункта (+0,66%). Вместе с тем курс китайской валюты рос на 4,1 копейки и находился на уровне 12,746 рубля.

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Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
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