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WSMV: Криста Пайк пришла в сознание после неудачной попытки казни

WSMV: Криста Пайк пришла в сознание после неудачной попытки казни WSMV: Криста Пайк пришла в сознание после неудачной попытки казни

Криста Пайк, выжившая после неудавшейся попытки казни, пришла в сознание. Она должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси. Об этом со ссылкой на адвокатов осужденной передает местный телеканал WSMV.

Криста Пайк, выжившая после неудавшейся попытки казни, пришла в сознание. Она должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси. Об этом со ссылкой на адвокатов осужденной передает местный телеканал WSMV.

Сообщается, что Пайк "находится в сознании, говорит и получает медицинскую помощь".

30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, однако она осталась жива. При этом исполнители приговора израсходовали семь игл. Ранее адвокаты обращали внимание, что женщина болеет тромбоцитозом, при котором введение препарата может повлечь за собой дополнительные страдания.

В связи с инцидентом губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, которая должна была состояться до конца года, сообщает ТАСС

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Теги:
#казнь
#попытка
#сознание
#пайк
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