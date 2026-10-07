Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его \"самым дорогим другом\". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его "самым дорогим другом". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Незыблемая линия правительства КНДР и мой личный неизменный выбор - придавать большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству, союзническим отношениям с братской Россией, непрестанно развивать совместное дело", - следует из текста поздравительной телеграммы.

Ким Чен Ын также выразил уверенность в победе в "справедливой священной войне российского народа за защиту суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности страны". "Еще раз подтверждаю мою неизменную поддержку в отношении вас и России", - сказано в послании.

Кроме того, лидер КНДР обратил внимание, что за прошедшие два десятка лет РФ "укрепила достоинство и статус державы, создала новую историю эпохального развития, явно продемонстрировала всему миру свою позицию как мощной процветающей страны", сообщает ТАСС.