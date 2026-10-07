Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на высший государственный пост в 2028 году.
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Политика
Вэнс не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты США
7 октября 2026 / 12:43
© AP Photo/Jacquelyn Martin/ТАСС
Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на высший государственный пост в 2028 году.
"Я по натуре человек, склонный откладывать дела на потом. На самом деле я еще не особо об этом задумывался", - сказал он в интервью агентству Reuters.
По данным газеты Politico, участники закрытого мероприятия на полях проходившего 9-10 сентября в Далласе съезда Республиканской партии приветствовали Вэнса в качестве следующего американского лидера.
7 августа нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов публично выступить за выдвижение Вэнса кандидатом на пост главы государства на выборах 2028 года, сообщает ТАСС.
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