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Политика

Вэнс не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты США

Вэнс не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты США Вэнс не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на высший государственный пост в 2028 году. 

Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на высший государственный пост в 2028 году. 

"Я по натуре человек, склонный откладывать дела на потом. На самом деле я еще не особо об этом задумывался", - сказал он в интервью агентству Reuters.

По данным газеты Politico, участники закрытого мероприятия на полях проходившего 9-10 сентября в Далласе съезда Республиканской партии приветствовали Вэнса в качестве следующего американского лидера.

7 августа нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов публично выступить за выдвижение Вэнса кандидатом на пост главы государства на выборах 2028 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#президент
#вэнс
#2028 год
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