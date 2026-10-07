В Общественной палате призвали запретить привлекать школьников к мытью полов

Школьники во время дежурств должны выполнять только легкую работу, мытье полов и окон не входит в их обязанности. На этом акцентировала внимание член Общественной палаты (ОП) РФ, доктор педагогических наук Ольга Павлова в беседе с ТАСС .

Школьники во время дежурств должны выполнять только легкую работу, мытье полов и окон не входит в их обязанности. На этом акцентировала внимание член Общественной палаты (ОП) РФ, доктор педагогических наук Ольга Павлова в беседе с ТАСС.

"Я категорически настаиваю на запрете мытья полов и окон. Это работа техперсонала. Дети должны выполнять легкую работу, не угрожающую здоровью и не унижающую достоинство", - отметила она.

Кроме того, собеседница агентства высказалась против дежурства после уроков для младших классов. "До уроков, утром, - это самый эффективный вариант, 20-30 минут до начала занятий", - указала она.

По словам Павловой, дежурные могут проверять готовность кабинета, помочь раздать тетради. "На переменах дежурство обязательно, особенно в столовой, но только после 10-15 лет, так как стоять в столовой и вытирать столы в 8 лет тяжело и травмоопасно. После уроков дежурство допустимо только для старшеклассников 9-11 классов и только в формате помощи учителю", - подчеркнула она.

Член ОП также назвала преступлением оставлять уставшего второклассника мыть полы после шестого урока.