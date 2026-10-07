Российские ВС нанесли удар по цехам производства беспилотников для ВСУ

Российские войска нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам их хранения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам их хранения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение цехам производства беспилотников и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении.