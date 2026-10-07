Российские войска нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам их хранения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС нанесли удар по цехам производства беспилотников для ВСУ
7 октября 2026 / 13:13
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам их хранения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение цехам производства беспилотников и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении.
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