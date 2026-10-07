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Российские ВС нанесли удар по цехам производства беспилотников для ВСУ

Российские ВС нанесли удар по цехам производства беспилотников для ВСУ Российские ВС нанесли удар по цехам производства беспилотников для ВСУ

Российские войска нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам их хранения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам их хранения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение цехам производства беспилотников и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении. 

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Теги:
#беспилотники
#всу
#вс рф
#цеха
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