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Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону. Об этом информировал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал \"Пул первого\". Детали общения глав государств пока не приводятся. 

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону. Об этом информировал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". Детали общения глав государств пока не приводятся. 

Ранее Лукашенко в поздравлении Путину с днем рождения обратил внимание на его созидательную деятельность и самоотверженное служение Отечеству.

В послании отмечается, что присущие президенту РФ "патриотизм, стратегическое видение и решительность" содействуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства народа, а также неуклонному следованию России по пути суверенного развития.

Лукашенко подчеркнул, что особо ценит неизменную приверженность главы российского государства укреплению братских связей между Минском и Москвой. Он выразил уверенность, что сложившиеся между сторонами доверительные отношения позволят и в будущем выступать с единых позиций по вопросам двусторонней и международной повестки.

Глава республики также пожелал российскому коллеге здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей. 

Путин отмечает 7 октября день рождения, ему исполнилось 74 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#лукашенко
#телефонный разговор
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