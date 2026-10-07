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Общество

Маск назвал предателями участников протестов во Франции

Маск назвал предателями участников протестов во Франции Маск назвал предателями участников протестов во Франции

Американский предприниматель Илон Маск назвал протесты во Франции замедленным вторжением, а всех его участников - предателями.

Американский предприниматель Илон Маск назвал протесты во Франции замедленным вторжением, а всех его участников - предателями.

"Это замедленное вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, - предатели, заслуживающие участи всех предателей", - указал он в соцсети X.

Так Маск прокомментировал пост президента США Дональда Трампа, в котором тот высказал мнение, что Франция сталкивается с последствиями чрезмерно мягкой миграционной политики и что республику "хочет захватить ислам".

Во Франции с сентября проходят протестные акции старшеклассников. Они начались в столичном регионе Иль-де-Франс и сегодня распространились на всю страну. Их участники выступают против проблем в системе образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки. За это время были задержаны более 6 тыс. человек, в 90% случаев - несовершеннолетние, сообщает ТАСС.

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Теги:
#франция
#протесты
#маск
#вторжение
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