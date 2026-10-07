Маск назвал предателями участников протестов во Франции

Американский предприниматель Илон Маск назвал протесты во Франции замедленным вторжением, а всех его участников - предателями.

Американский предприниматель Илон Маск назвал протесты во Франции замедленным вторжением, а всех его участников - предателями.

"Это замедленное вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, - предатели, заслуживающие участи всех предателей", - указал он в соцсети X.

Так Маск прокомментировал пост президента США Дональда Трампа, в котором тот высказал мнение, что Франция сталкивается с последствиями чрезмерно мягкой миграционной политики и что республику "хочет захватить ислам".

Во Франции с сентября проходят протестные акции старшеклассников. Они начались в столичном регионе Иль-де-Франс и сегодня распространились на всю страну. Их участники выступают против проблем в системе образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки. За это время были задержаны более 6 тыс. человек, в 90% случаев - несовершеннолетние, сообщает ТАСС.