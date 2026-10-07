Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2026 / 18:03
КОТИРОВКИ
USD
07/10
85.7116
EUR
07/10
96.0313
Новости часа
Главы МИД России и Туркмении подтвердили курс на стратегическое партнерство Греф назвал стадии внедрения ИИ, используя язык зумеров
Москва
7 октября 2026 / 18:03
Котировки
USD
07/10
currency
85.7116
0.0000
EUR
07/10
currency
96.0313
0.0000
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
6 октября 2026 / 13:26
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
6 октября 2026 / 13:04
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
6 октября 2026 / 12:03
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Многополярный мир
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год стали Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год стали Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции.

Анри Каган является сотрудником университета Париж-Юг (Université Paris-Sud), Кэнсо Соаи работает в Токийском научном университете. 

Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена за "открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе".

"Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в двух вариантах, представляющих собой зеркальные отражения. Однако в живых организмах присутствует лишь одна из этих зеркальных форм. Вопрос о том, как могла возникнуть такая химическая асимметрия долгое время оставался загадкой. Анри Каган и Кэнсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой задачи", - указали в комитете.

Эксперты обращают внимание, что открытия лауреатов 2026 года стали определяющими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#открытие
#нобелевская премия
#химия
#органический синтез
Также по теме:
06.10.2026 13:31
Объявлен обладатель Нобелевской премии по физике за 2026 год
05.10.2026 16:16
Нобелевскую премию по медицине получат ученые за открытия в оптогенетике
18.09.2026 13:58
Ученые открыли новый вид диких кошек
03.09.2026 20:59
Axios: число людей от 65 лет на планете превысило количество детей младше пяти лет
18.08.2026 12:27
Сомнолог назвала "золотое правило" дневного сна
12.08.2026 10:57
ЛДПР считает, что в России должен появиться бесплатный аналог "Антиплагиата"
05.08.2026 16:15
Июль 2026 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
24.06.2026 18:30
Need To Know: в Словакии обнаружили древнюю могилу с 77 обезглавленными скелетами
10.04.2026 17:59
Kyodo: в Японии введут лишение свободы за создание "дизайнерских детей"
07.04.2026 18:30
ENL: численность населения Земли стала превышать возможности планеты
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
16:30
Главы МИД России и Туркмении подтвердили курс на стратегическое партнерство
16:16
Греф назвал стадии внедрения ИИ, используя язык зумеров
15:59
Российские ВС ударили по мосту через Днепр на Хортицу в Запорожье
15:45
Panasonic анонсировала выпуск человекоподобных роботов для производства
15:15
Месси не сдержал слез после прощального матча за сборную Аргентины
14:57
РБК: Шрёдер находится в Москве
14:45
ВЦИОМ узнал о мечтах жителей России
14:30
Президент РФ обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
14:15
Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине
13:59
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО