Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год стали Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции.
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год стали Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции.
Анри Каган является сотрудником университета Париж-Юг (Université Paris-Sud), Кэнсо Соаи работает в Токийском научном университете.
Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена за "открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе".
"Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в двух вариантах, представляющих собой зеркальные отражения. Однако в живых организмах присутствует лишь одна из этих зеркальных форм. Вопрос о том, как могла возникнуть такая химическая асимметрия долгое время оставался загадкой. Анри Каган и Кэнсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой задачи", - указали в комитете.
Эксперты обращают внимание, что открытия лауреатов 2026 года стали определяющими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов, сообщает ТАСС.