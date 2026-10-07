Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год стали Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год стали Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции.

Анри Каган является сотрудником университета Париж-Юг (Université Paris-Sud), Кэнсо Соаи работает в Токийском научном университете.

Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена за "открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе".

"Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в двух вариантах, представляющих собой зеркальные отражения. Однако в живых организмах присутствует лишь одна из этих зеркальных форм. Вопрос о том, как могла возникнуть такая химическая асимметрия долгое время оставался загадкой. Анри Каган и Кэнсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой задачи", - указали в комитете.

Эксперты обращают внимание, что открытия лауреатов 2026 года стали определяющими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов, сообщает ТАСС.