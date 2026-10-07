Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 октября 2026 / 18:04
КОТИРОВКИ
USD
07/10
85.7116
EUR
07/10
96.0313
Новости часа
Главы МИД России и Туркмении подтвердили курс на стратегическое партнерство Греф назвал стадии внедрения ИИ, используя язык зумеров
Москва
7 октября 2026 / 18:04
Котировки
USD
07/10
currency
85.7116
0.0000
EUR
07/10
currency
96.0313
0.0000
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
6 октября 2026 / 13:26
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
6 октября 2026 / 13:04
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
6 октября 2026 / 12:03
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Переговоры по Украине
Политика

Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине

Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине

Индия предложила план перемирия в конфликте на Украине, включающий три пункта. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Hindustan Times.

Индия предложила план перемирия в конфликте на Украине, включающий три пункта. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Hindustan Times.

Как отмечается, план подразумевает прекращение атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру, обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через порты Черного моря и прекращение ударов по коммерческим судам.

Издание обращает внимание, что индийский план выходит за рамки инициатив о прекращении огня со стороны Египта, Турции и США, так как он распространяется на инфраструктуру и на коммерческое судоходство. Он был доведен до сведения украинских властей в рамках сентябрьского визита главы МИД Субраманьяма Джайшанкара в Киев.

В материале указывается, что у Индии есть веские причины стремиться к урегулированию на Украине, поскольку республика заинтересована в обеспечении бесперебойных поставок российских энергоносителей.

Некоторое время назад министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев получил четыре предложения о прекращении огня от Индии, Турции, Египта и США, передает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#украина
#индия
#план
#перемирие
Также по теме:
07.10.2026 10:59
Трамп заявил, что конфликт на Украине близок к завершению
06.10.2026 19:45
В Раду внесли проект закона о нейтральном статусе Украины
06.10.2026 13:59
Рубио заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждается
02.10.2026 14:14
Песков отметил, что России нужен мир, а не перемирие
01.10.2026 20:59
Путин: ответ Украине на атаки на НПЗ оставил ее без сталелитейной отрасли
01.10.2026 19:45
Мендель считает, что Украине остается согласиться на "плохой мир"
30.09.2026 20:58
Премьер-министр Болгарии обратил внимание на нехватку людей в ВСУ
29.09.2026 20:14
Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине
29.09.2026 10:57
Папа Римский призвал Россию и Украину к диалогу
28.09.2026 17:59
Кремль: Украина должна будет "заплатить цену" за свои действия
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
США дистанцируются от конфликта Саудовской Аравии с хуситами - эксперт
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
За ошибки Трампа отвечать придется всей Республиканской партии США. Мнение
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
Мерц поддержал Зеленского в ущерб собственному рейтингу. Мнение
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
16:30
Главы МИД России и Туркмении подтвердили курс на стратегическое партнерство
16:16
Греф назвал стадии внедрения ИИ, используя язык зумеров
15:59
Российские ВС ударили по мосту через Днепр на Хортицу в Запорожье
15:45
Panasonic анонсировала выпуск человекоподобных роботов для производства
15:15
Месси не сдержал слез после прощального матча за сборную Аргентины
14:57
РБК: Шрёдер находится в Москве
14:45
ВЦИОМ узнал о мечтах жителей России
14:30
Президент РФ обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
14:15
Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине
13:59
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО