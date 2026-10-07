Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине

Индия предложила план перемирия в конфликте на Украине, включающий три пункта. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Hindustan Times .

Индия предложила план перемирия в конфликте на Украине, включающий три пункта. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Hindustan Times.

Как отмечается, план подразумевает прекращение атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру, обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через порты Черного моря и прекращение ударов по коммерческим судам.

Издание обращает внимание, что индийский план выходит за рамки инициатив о прекращении огня со стороны Египта, Турции и США, так как он распространяется на инфраструктуру и на коммерческое судоходство. Он был доведен до сведения украинских властей в рамках сентябрьского визита главы МИД Субраманьяма Джайшанкара в Киев.

В материале указывается, что у Индии есть веские причины стремиться к урегулированию на Украине, поскольку республика заинтересована в обеспечении бесперебойных поставок российских энергоносителей.

Некоторое время назад министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев получил четыре предложения о прекращении огня от Индии, Турции, Египта и США, передает ТАСС.