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Президент РФ обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Президент РФ обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики Президент РФ обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности (СБ) РФ актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности (СБ) РФ актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.

Отмечается, что оперативное совещание СБ РФ Путин провел из Кремля в режиме видеоконференции.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Теги:
#путин
#рф
#совбез
#политика
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