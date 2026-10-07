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ВЦИОМ узнал о мечтах жителей России

ВЦИОМ узнал о мечтах жителей России ВЦИОМ узнал о мечтах жителей России

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, на сегодняшний день 30% жителей России мечтают жить в спокойствии и мире, а также хотят дожить до старости. 

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, на сегодняшний день 30% жителей России мечтают жить в спокойствии и мире, а также хотят дожить до старости. 

"Если в 2019 и 2020 гг. россияне чаще мечтали о своем материальном благополучии и самореализации, то в последние годы на первый план выходят более фундаментальные запросы - безопасность, спокойствие и мирная жизнь. Универсальной константой в структуре мечтаний граждан остается здоровье - свое и близких", - следует из материалов соцслужбы.

По данным опроса, 20% респондентов мечтают о материальном благополучии и самореализации, еще 8% сограждан - о личном и семейном благополучии.

При этом участники исследования скорее утратили былую уверенность в том, что исполнение мечты зависит только от них самих. "Доля рассчитывающих на себя и на внешние обстоятельства почти сравнялась - 41% и 45% соответственно", - следует из опроса.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" провели 26 сентября текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россияне
#мечты
#вциом
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