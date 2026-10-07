Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер прибыл в российскую столицу, где проводит переговоры с администрацией и сотрудниками \"Гиперглобуса\". Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
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Экономика
РБК: Шрёдер находится в Москве
7 октября 2026 / 14:57
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер прибыл в российскую столицу, где проводит переговоры с администрацией и сотрудниками "Гиперглобуса". Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Отмечается, что Шрёдер выступил с приветственной речью перед сотрудникам компании, после чего контакты продолжились в закрытом формате. Ожидается также проведения обзора по магазину Globus.
Ранее РБК информировал о том, что общее собрание участников ООО "Гиперглобус" назначило Шрёдера членом наблюдательного совета компании, бывший глава германского правительства будет сопровождать стратегическое развитие сети в РФ, передает ТАСС.
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