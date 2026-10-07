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Месси не сдержал слез после прощального матча за сборную Аргентины

Месси не сдержал слез после прощального матча за сборную Аргентины Месси не сдержал слез после прощального матча за сборную Аргентины

Нападающий Лионель Месси не смог сдержать слез после прощального матча за сборную Аргентины по футболу.

Нападающий Лионель Месси не смог сдержать слез после прощального матча за сборную Аргентины по футболу.

Ранее стало известно, что Месси провел последний матч за национальную сборную, в которой его команда со счетом 3:0 обыграла сборную Бенина.

"Это невероятная гордость - носить эту футболку 20 лет. Я отдавал всего себя. Я бы хотел играть всю свою жизнь, но я понимаю, что эта глава завершена", - отметил 39-летний футболист.

Месси с 2023 года выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Интер Майами". В Европе он играл за французский ПСЖ и испанскую "Барселону". Аргентинец является чемпионом мира (2022), двукратным серебряным призером мировых первенств (2014, 2026), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Форвард является рекордсменом по числу "Золотых мячей".

За аргентинскую сборную Месси провел 208 матчей и забил 126 мячей, установив рекорд по обоим показателям. Нападающий участвовал в шести чемпионатах мира, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сборная
#аргентина
#месси
#прощальный матч
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