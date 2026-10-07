Panasonic анонсировала выпуск человекоподобных роботов для производства

Японская компания Panasonic намерена выпускать человекоподобных роботов, которых можно будет привлекать к работе на производственных линиях и складах. С таким анонсом выступил главный специалист компании по искусственному интеллекту (ИИ) Акира Сакакибара, пишет газета Nikkei .

Японская компания Panasonic намерена выпускать человекоподобных роботов, которых можно будет привлекать к работе на производственных линиях и складах. С таким анонсом выступил главный специалист компании по искусственному интеллекту (ИИ) Акира Сакакибара, пишет газета Nikkei.

По его словам, производство роботов могут запустить уже к 2029 году, при этом администрация компании пока "не может раскрыть подробности".

Сакакибара отметил, что в Panasonic уже приступили к исследовательским работам и разработке моделей ИИ, а также технологической базы для производства такого рода машин.

Издание обращает внимание, что конкуренты компании, прежде всего в Китае, вырвались вперед в производстве человекоподобных роботов. Panasonic рассчитывает решить главную проблему таких аппаратов - угрозу возгорания из-за используемых в них аккумуляторов, сообщает ТАСС.