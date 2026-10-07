Японская компания Panasonic намерена выпускать человекоподобных роботов, которых можно будет привлекать к работе на производственных линиях и складах. С таким анонсом выступил главный специалист компании по искусственному интеллекту (ИИ) Акира Сакакибара, пишет газета Nikkei.
Panasonic анонсировала выпуск человекоподобных роботов для производства
Японская компания Panasonic намерена выпускать человекоподобных роботов, которых можно будет привлекать к работе на производственных линиях и складах. С таким анонсом выступил главный специалист компании по искусственному интеллекту (ИИ) Акира Сакакибара, пишет газета Nikkei.
По его словам, производство роботов могут запустить уже к 2029 году, при этом администрация компании пока "не может раскрыть подробности".
Сакакибара отметил, что в Panasonic уже приступили к исследовательским работам и разработке моделей ИИ, а также технологической базы для производства такого рода машин.
Издание обращает внимание, что конкуренты компании, прежде всего в Китае, вырвались вперед в производстве человекоподобных роботов. Panasonic рассчитывает решить главную проблему таких аппаратов - угрозу возгорания из-за используемых в них аккумуляторов, сообщает ТАСС.