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Российские ВС ударили по мосту через Днепр на Хортицу в Запорожье

Российские ВС ударили по мосту через Днепр на Хортицу в Запорожье Российские ВС ударили по мосту через Днепр на Хортицу в Запорожье

Российская авиация сбросила корректируемые авиабомбы на мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра и остров Хортица. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российская авиация сбросила корректируемые авиабомбы на мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра и остров Хортица. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Операторы бригады "Варяг" выполнили корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиабомб УМПБ экипажами ВКС по важному логистическому объекту на территории Украины. Результатом авиаудара стало серьезное повреждение вантового моста, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица в городе Запорожье, который активно использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для переброски военных грузов и личного состава подразделений", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что после точного поражения движение по мосту было приостановлено. 

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Теги:
#вс рф
#мост
#запорожье
#днепр
#хортица
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