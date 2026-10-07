Российские ВС ударили по мосту через Днепр на Хортицу в Запорожье

Российская авиация сбросила корректируемые авиабомбы на мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра и остров Хортица. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российская авиация сбросила корректируемые авиабомбы на мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра и остров Хортица. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Операторы бригады "Варяг" выполнили корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиабомб УМПБ экипажами ВКС по важному логистическому объекту на территории Украины. Результатом авиаудара стало серьезное повреждение вантового моста, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица в городе Запорожье, который активно использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для переброски военных грузов и личного состава подразделений", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что после точного поражения движение по мосту было приостановлено.