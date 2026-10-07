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Греф назвал стадии внедрения ИИ, используя язык зумеров

Греф назвал стадии внедрения ИИ, используя язык зумеров Греф назвал стадии внедрения ИИ, используя язык зумеров

Глава Сбербанка Герман Греф назвал стадии внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные сервисы, используя язык зумеров, сообщает ТАСС.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал стадии внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные сервисы, используя язык зумеров, сообщает ТАСС.

"Очень часто бывает так, что сначала стрем, потом норм, а потом вау. К сожалению, через все эти стадии очень часто приходится проходить", - отметил он, выступая на пленарной сессии в рамках форума "Цифровые решения".

Со своей стороны вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко указал - главное чтобы в этом процессе не получилось "сначала стрем, потом норм и потом опять стрем".

Вместе с тем замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин охарактеризовал как благо внедрение ИИ в различные сервисы. "Разумеется, это благо. При этом комбинация человека и ИИ дает гораздо лучший результат, чем что-то по отдельности", - заключил он.

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Теги:
#ии
#греф
#внедрение
#зумеры
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