Греф назвал стадии внедрения ИИ, используя язык зумеров

Глава Сбербанка Герман Греф назвал стадии внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные сервисы, используя язык зумеров, сообщает ТАСС.

"Очень часто бывает так, что сначала стрем, потом норм, а потом вау. К сожалению, через все эти стадии очень часто приходится проходить", - отметил он, выступая на пленарной сессии в рамках форума "Цифровые решения".

Со своей стороны вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко указал - главное чтобы в этом процессе не получилось "сначала стрем, потом норм и потом опять стрем".

Вместе с тем замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин охарактеризовал как благо внедрение ИИ в различные сервисы. "Разумеется, это благо. При этом комбинация человека и ИИ дает гораздо лучший результат, чем что-то по отдельности", - заключил он.