Павел Александров, международный обозреватель

Конечно, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц волен выбирать маршруты своих поездок – или встречаться с рабочими заводов Volkswagen, до 100 тысяч которых сейчас грозит увольнение, или с «визитом солидарности», как подобострастно окрестили его воскресную поездку в Киев русофобские СМИ Германии, отправиться на Украину в сопровождении десятка боссов из немецкого ВПК и энергетического сектора. Председатель ХДС выбрал второе, заявив накануне: «если мы в Германии дрогнем, то дрогнет и Европа. Дрогнет Европа, тогда дрогнет и Украина». Приезд Мерца в Киев должен был продемонстрировать, что ФРГ «непоколебимо» стоит на стороне Украины, а всех тех у себя на родине, кого возмущают миллиардные бюджетные траты на помощь ВСУ, канцлер в очередной раз попытался убедить, что эти расходы «им же на пользу». «Если не остановить Россию, то рано или поздно ее военная машина будет направлена против нас», заявил Мерц.

Буквально все СМИ ФРГ, кто всерьез, а кто с иронией, восхищались «мужеством» Мерца, который буквально через несколько часов после известного предупреждения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о нежелательности приезда иностранных представителей в Киев, отправился-таки на Украину. Здесь в ходе совместной с Зеленским пресс-конференции расхрабрившийся Мерц заявил, что «не даст себя запугать атаками дронов во время своего визита». Принимающая же сторона сделала всё возможное, чтобы дорогой гость из Берлина смог проявить свою «незаурядную смелость»: за шесть часов пребывания Мерца в Киеве предупреждающая об атаке русских БПЛА сирена звучала целых шесть раз, но прятаться в бомбоубежище «смелый» Мерц не стал, объяснив это тем, что «особой опасности ни для своей делегации, ни для себя он не чувствовал». Оказывается, он не только очень мужественный, но и очень скромный.

В частности, повторяя, как заезженная пластинка, свою «старую песню о главном» - о готовности оказывать Киеву военную и финансовую помощь «так долго, сколько понадобится», Мерц как будто не слышит, как в ФРГ этот тезис уже трансформировался в «так долго, сколько сможем». Пока же в сопровождении немецкого министра (стагнирующей) экономики Катерины Райхе он пообещал неонацистскому киевскому режиму скорую поставку тысяч дронов-перехватчиков для борьбы с российскими ракетными БПЛА, а также развитие совместного производства дальнобойных вооружений для ударов по тылам армии России. Из бюджета ФРГ на эту военную помощь Украине выделяется 1 млрд евро. Кроме того, Мерц пообещал просроченному Зеленскому еще 350 млн евро на ремонт украинской энергосистемы.

Германия уже достаточно давно, махнув рукой на социальные проблемы в своей стране, превратилась в главного спонсора Киева, ставшего инструментом войны в руках русофобского Запада. Кстати, в ходе визита «скромный» Мерц не стал специально объяснять, зачем его сопровождают министр экономики и представители военных заводов, которые только что заключили здесь с украинскими коллегами 14 прямых соглашений о сотрудничестве на общую сумму 6,6 млрд евро. А ведь смысл такой кооперации достаточно прозрачен: немцам не очень нравится тратить свои деньги на закупку вооружений для Украины в США. Для поддержания собственной экономики и своего ВПК гораздо выгоднее организовать дело так, чтобы выделяемые Западом Киеву деньги инвестировались бы преимущественно в немецкие предприятия – на территории ФРГ или Украины.

Между тем, пока Мерц выслушивал в Киеве льстивые комплименты из уст коррумпированной до нельзя местной политической элиты во главе с Зеленским, который жадными глазами оценивал обещанные немецким канцлером «подарки», на родине канцлера ждет безрадостная реальность. Согласно актуальному соцопросу, который опубликовала левая газета Junge Welt, рейтинг ХДС опустился до 18%, а обе «проукраинские» партии – СДПГ и Союз90/Зеленые набрали каждая по 14%. В то же время поддержка партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) составляет уже 30%. Это отнюдь не означает, что вокруг АдГ собрались исключительно друзья России. Правильнее сказать, это – противники политики Фридриха Мерца и в целом правящей коалиции из ХДС, ХСС и СДПГ, это - бюргеры, озабоченные собственным благополучием и, в конечном итоге, благополучием Германии. Кстати, личный рейтинг Мерца поставил антирекорд – 10%, а 88% респондентов не одобряют его деятельность во главе кабинета министров.

Кроме того, налицо начавшееся разрушение лежавшей в течение десятилетий в основе политической стабильности послевоенной Германии конструкции, когда ее властные структуры традиционно формировались за счет двух т.н. «народных» партий – правоцентристского ХДС (в альянсе с баварским ХСС) и социал-демократов (левоцентристской СДПГ). Теперь же после того, как на выборах в Ландтаг Мекленбурга-Передней Померании ХДС даже не смог попасть в парламент этой земли, где АдГ, как и в Саксонии-Анхальт, заняла первое место, а в ходе голосования за места в Сенате Берлина разгромно проиграл оппозиционной Левой партии, называть ХДС и СДПГ «народными» партиями просто невозможно.

Таким образом, у канцлера Мерца наблюдается полный «швах» на родине – и в политике, и в экономике. Характерно, что между тем в оппозиционных изданиях ФРГ появился ничего хорошего не предвещающий ему заголовок «Фридрих Мерц – лучший канцлер Украины».