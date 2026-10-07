ВОЗ заявила об отсутствии рисков из-за случая пневмонии в Иркутске

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изложила позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС .

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изложила позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера из-за случая внебольничной пневмонии в городе Иркутске", - следует из сообщения.

В минувшее воскресенье в Роспотребнадзоре оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области как стабильную. Там отметили, что в связи со случаем заболевания сотрудницы института, у которой была обнаружена пневмония неустановленной этиологии, реализуется специальный комплекс мероприятий.