Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изложила позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.
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Общество
ВОЗ заявила об отсутствии рисков из-за случая пневмонии в Иркутске
7 октября 2026 / 17:44
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изложила позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.
"ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера из-за случая внебольничной пневмонии в городе Иркутске", - следует из сообщения.
В минувшее воскресенье в Роспотребнадзоре оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области как стабильную. Там отметили, что в связи со случаем заболевания сотрудницы института, у которой была обнаружена пневмония неустановленной этиологии, реализуется специальный комплекс мероприятий.
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