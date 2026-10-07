В Гане одобрили решение о вступлении в БРИКС

Правительство Ганы одобрило решение о вступлении в состав БРИКС. Об этом заявил глава МИД Ганы Сэмюэл Окудзето Аблаква, сообщает ТАСС .

Правительство Ганы одобрило решение о вступлении в состав БРИКС. Об этом заявил глава МИД Ганы Сэмюэл Окудзето Аблаква, сообщает ТАСС.

"Администрация президента Ганы полагает, что БРИКС открывает невероятную возможность экономического развития. Мы движемся от стабилизации к пути экономических преобразований. Для закрепления направления новых экономических перспектив мы считаем необходимым диверсифицировать наше международное сотрудничество. Таковы основания решения кабинета министров о присоединении к БРИКС. Теперь нам предстоит подать официальную заявку и заручиться поддержкой", - приводит слова министра газета Daily Graphic.

Он также выразил мнение, что страна может рассчитывать на поддержку стран - участниц объединения, обратив внимание на прекрасные отношения с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. С начала 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 6 января 2025 года членство в БРИКС получила Индонезия.

Кроме того, с начала 2025 года статус партнеров объединения был предоставлен Белоруссии, Боливии, Казахстану, Кубе, Малайзии, Таиланду, Уганде и Узбекистану, 17 января - Нигерии, 14 июня - Вьетнаму.