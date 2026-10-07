Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2026 / 06:01
КОТИРОВКИ
USD
08/10
85.4811
EUR
08/10
96.3287
Новости часа
ВЦИОМ: 80% россиян назвали Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров Sun: врача королевской семьи Британии обнаружили убитой
Москва
8 октября 2026 / 06:01
Котировки
USD
08/10
currency
85.4811
0.0000
EUR
08/10
currency
96.3287
0.0000
СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение
СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение
7 октября 2026 / 19:59
Эксперт Брутер: закон Грэма лишил США нейтралитета в украинском конфликте
Эксперт Брутер: закон Грэма лишил США нейтралитета в украинском конфликте
7 октября 2026 / 11:03
Политолог Ежов: Россия готова к диалогу с Европой
Политолог Ежов: Россия готова к диалогу с Европой
7 октября 2026 / 11:58
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / БРИКС
Интеграция

В Гане одобрили решение о вступлении в БРИКС

В Гане одобрили решение о вступлении в БРИКС В Гане одобрили решение о вступлении в БРИКС

Правительство Ганы одобрило решение о вступлении в состав БРИКС. Об этом заявил глава МИД Ганы Сэмюэл Окудзето Аблаква, сообщает ТАСС.

Правительство Ганы одобрило решение о вступлении в состав БРИКС. Об этом заявил глава МИД Ганы Сэмюэл Окудзето Аблаква, сообщает ТАСС.

"Администрация президента Ганы полагает, что БРИКС открывает невероятную возможность экономического развития. Мы движемся от стабилизации к пути экономических преобразований. Для закрепления направления новых экономических перспектив мы считаем необходимым диверсифицировать наше международное сотрудничество. Таковы основания решения кабинета министров о присоединении к БРИКС. Теперь нам предстоит подать официальную заявку и заручиться поддержкой", - приводит слова министра газета Daily Graphic.

Он также выразил мнение, что страна может рассчитывать на поддержку стран - участниц объединения, обратив внимание на прекрасные отношения с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. С начала 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 6 января 2025 года членство в БРИКС получила Индонезия.

Кроме того, с начала 2025 года статус партнеров объединения был предоставлен Белоруссии, Боливии, Казахстану, Кубе, Малайзии, Таиланду, Уганде и Узбекистану, 17 января - Нигерии, 14 июня - Вьетнаму.

  • new_top
Теги:
#вступление
#решение
#брикс
#гана
Также по теме:
06.10.2026 21:21
Товарищеский матч между сборными России и Нигерии завершился ничьей
30.09.2026 10:17
Правительство Марокко впервые возглавила женщина
25.09.2026 14:33
Президент Ганы заявил, что Африка больше не будет мириться с эксплуатацией
16.09.2026 20:46
Президент Зимбабве отметил, что Путин для него практически как брат
14.09.2026 20:57
Президент ЮАР отметил ключевую роль БРИКС в построении нового миропорядка
11.09.2026 20:18
Путин на полях саммита БРИКС провел переговоры с президентом ЮАР
11.09.2026 15:59
Трамп направил в ЮАР письмо с требованиями для улучшения отношений
07.09.2026 19:16
Президент ЮАР намерен принять участие в саммите БРИКС в Нью-Дели
28.08.2026 16:58
Король Торо ушел из жизни в возрасте 34 лет
28.08.2026 12:15
Лавров: страны Африки поняли, что Европа их обманывала
СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение
СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение
Эксперт Брутер: закон Грэма лишил США нейтралитета в украинском конфликте
Эксперт Брутер: закон Грэма лишил США нейтралитета в украинском конфликте
Политолог Ежов: Россия готова к диалогу с Европой
Политолог Ежов: Россия готова к диалогу с Европой
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
ВЦИОМ: 80% россиян назвали Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
21:45
Sun: врача королевской семьи Британии обнаружили убитой
21:27
Фицо прогнозирует тяжелые осень и зиму в Европе из-за ситуации с топливом
21:16
В Херсонской области жертвами атаки беспилотника стали отец 13 детей и его дочь
20:59
Генсек СЕ заявил, что в Европе уже готовятся к проведению выборов на Украине
20:44
В Финляндии предложили повысить возраст выхода на пенсию до 70 лет
20:31
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 440 военных
20:17
Путин в день рождения принимает многочисленные поздравления от иностранных лидеров
19:59
Кобахидзе: Грузия уступает Украине - но только по негативным показателям
19:45
Кремль прокомментировал протесты старшеклассников во Франции
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО