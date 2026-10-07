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CBS: в США назначили первую со времен Второй мировой казнь расстрелом

CBS: в США назначили первую со времен Второй мировой казнь расстрелом CBS: в США назначили первую со времен Второй мировой казнь расстрелом

Казнь американца палестинского происхождения Нидала Хасана, устроившего стрельбу на базе Форт-Худ (штат Техас) в 2009 году, намечена на 3 декабря. Об этом информировал телеканал CBS News.

Казнь американца палестинского происхождения Нидала Хасана, устроившего стрельбу на базе Форт-Худ (штат Техас) в 2009 году, намечена на 3 декабря. Об этом информировал телеканал CBS News.

Сообщается, что казнь путем расстрела будет проведена 3 декабря в Форт-Худе. Телеканал обращает внимание, что это будет первая казнь через расстрел в США со времен Второй мировой войны.

Военный врач-психиатр Нидал Хасан 5 ноября 2009 года открыл огонь по сослуживцам. В результате были убиты 13 человек, еще 32 пострадали. При задержании преступник получил ранение и остался парализован ниже пояса. В августе 2013 года жюри присяжных единогласно вынесло ему смертный приговор. Военный не пытался доказать свою невиновность.

База Армии США Форт-Худ - самая большая военная база на территории страны - расположена вблизи города Киллин. На ней служат порядка 40 тыс. человек. На месте здания, в котором Хасан открыл стрельбу, в 2016 году установили памятник погибшим, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#казнь
#дата
#расстрел
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