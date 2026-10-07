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СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение

СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение

В декабре исполнится 35 лет с момента образования СНГ. Главы государств СНГ на саммите объединения, который в пятницу пройдет в туристической зоне \"Аваза\" в Туркмении, примут совместное заявление в связи с 35-летием образования содружества, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В декабре исполнится 35 лет с момента образования СНГ. Главы государств СНГ на саммите объединения, который в пятницу пройдет в туристической зоне "Аваза" в Туркмении, примут совместное заявление в связи с 35-летием образования содружества, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в узком составе, а затем продолжится в расширенном формате, в рамках которого лидеры СНГ заслушают ряд докладов.

Участники саммита планируют обсудить и одобрить ряд документов в сфере безопасности и охраны правопорядка. Среди них - Концепция развития информационного взаимодействия в борьбе преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий, Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, Второй факультативный протокол к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что «на сегодняшний день СНГ - это скорее клуб с традициями, чем с перспективами в будущем.  Но этот клуб достаточно важен с точки зрения поддержания каналов политической коммуникации на постсоветском пространстве.  СНГ можно сравнить с ООН, которая была создана в определенной политической ситуации, но остается важной площадкой для встреч лидеров. В рамках СНГ также могут происходить двухсторонние встречи, необходимые для урегулирования конфликтных ситуаций. Но сказать, что СНГ важен с точки зрения экономического сотрудничества сложно. Такие вопросы будут скорее решаться в ЕАЭС.  А для безопасности важна скорее ОДКБ».  

По словам эксперта, «если говорить о влиянии конфликтных ситуаций на постсоветском пространстве на развитие СНГ, то саммит - это площадка для обсуждение проблем, но без обязательного выхода на их решение.  Однако создание атмосферы доверия в евразийском регионе на основе таких периодических саммитов очень важно».     

          

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Теги:
#саммит
#юбилей
#снг
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