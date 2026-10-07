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Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 764 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 764 беспилотника ВСУ Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 764 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 764 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 764 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 764 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#пво
#украина
#сутки
#бпла
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