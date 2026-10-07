Европейский союз формирует свою политику в области обороны на идее конфронтации с Россией, это тупиковый путь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европейский союз формирует свою политику в области обороны на идее конфронтации с Россией, это тупиковый путь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Европа "одержима" планами по милитаризации сообщества, которое первоначально создавалось как экономическое.

"То есть там будет теперь три измерения - экономическое и военно-политическое. Это плохо, поскольку они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Россией - это тупиковый путь. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит", - указал он, сообщает ТАСС.