ВОЗ сообщила о 170 млн детей и подростков в мире с ожирением

Порядка 170 млн детей и подростков в возрасте 5-19 лет страдают от ожирения. Соответствующие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС .

Порядка 170 млн детей и подростков в возрасте 5-19 лет страдают от ожирения. Соответствующие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Как отмечается, согласно оценкам, в 2024 году избыточный вес имели 400 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, при этом 170 млн из них страдали ожирением. При этом с 1990 года распространенность ожирения в указанной возрастной группе увеличилась с 2% до примерно 8%.

В организации обратили внимание, что ожирение повышает риск развития неинфекционных заболеваний, в том числе диабет II типа и сердечно-сосудистые болезни. Оно также увеличивает "вероятность столкнуться со стигматизацией, дискриминацией и травлей, что может крайне негативно отразиться на психическом здоровье", подчеркнули в ВОЗ.

В своих рекомендациях ВОЗ настоятельно призывает следить за рационом питания, повышать физическую активность и принимать другие меры, ориентированные на изменение образа жизни.

Вместе с тем для детей в возрасте до девяти лет не рекомендуется использование медикаментозного лечения и операций по изменению пищеварительной системы для снижения веса.