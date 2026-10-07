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Общество

Рубио сделал замечание журналисту, призвав называть ИИ суперинтеллектом

Рубио сделал замечание журналисту, призвав называть ИИ суперинтеллектом Рубио сделал замечание журналисту, призвав называть ИИ суперинтеллектом

Госсекретарь США Марко Рубио сделал замечание журналисту, задавшему ему вопрос об искусственном интеллекте (ИИ), и призвал использовать термин суперинтеллект.

Госсекретарь США Марко Рубио сделал замечание журналисту, задавшему ему вопрос об искусственном интеллекте (ИИ), и призвал использовать термин суперинтеллект.

"Он называется суперинтеллект", - поправил Рубио в ходе пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом.

Он также обратил внимание, что американское правительство сформировало рабочую группу, которая изучает варианты регулирования суперинтеллекта, связанные с ним угрозы и его сильные стороны, отметив, что Вашингтон намерен координировать эту деятельность с союзниками.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании ИИ в терминологии федерального правительства в суперинтеллект. Тогда же главы ведущих ИИ-компаний США подписали соглашение о контроле над ИИ, сообщает ТАСС.

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Теги:
#ии
#рубио
#журналист
#суперинтеллект
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