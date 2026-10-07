Рубио сделал замечание журналисту, призвав называть ИИ суперинтеллектом

Госсекретарь США Марко Рубио сделал замечание журналисту, задавшему ему вопрос об искусственном интеллекте (ИИ), и призвал использовать термин суперинтеллект.

Госсекретарь США Марко Рубио сделал замечание журналисту, задавшему ему вопрос об искусственном интеллекте (ИИ), и призвал использовать термин суперинтеллект.

"Он называется суперинтеллект", - поправил Рубио в ходе пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом.

Он также обратил внимание, что американское правительство сформировало рабочую группу, которая изучает варианты регулирования суперинтеллекта, связанные с ним угрозы и его сильные стороны, отметив, что Вашингтон намерен координировать эту деятельность с союзниками.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании ИИ в терминологии федерального правительства в суперинтеллект. Тогда же главы ведущих ИИ-компаний США подписали соглашение о контроле над ИИ, сообщает ТАСС.