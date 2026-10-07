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В Москве начнут реконструкцию Шуховской башни

В Москве начнут реконструкцию Шуховской башни В Москве начнут реконструкцию Шуховской башни

Реконструкция Шуховской башни в Москве стартует в октябре и будет продолжаться три года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети сообщает ТАСС.

Реконструкция Шуховской башни в Москве стартует в октябре и будет продолжаться три года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети сообщает ТАСС.

Отмечается, что после завершения работ башня Шухова сохранит статус объекта культурного наследия федерального значения. Стоимость работ составит более 700 млн рублей. Планируется, что "через три года башня предстанет в том виде, в каком была создана великим русским инженером Владимиром Шуховым", указали в пресс-службе сети.

Там уточнили, что проект реконструкции подготовлен ведущими инженерами Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института промышленных зданий и сооружений.

"В процессе обследования эксперты пришли к заключению, что коррозией поражено свыше 80% конструкций сооружения, металл выработал свой срок эксплуатации. В начале XX века для строительства был использован тот металл, который удалось собрать в обескровленной гражданской войной стране. Шуховская башня простояла столько времени благодаря уникальности своей конструкции. Именно эта конструкция и будет сохранена в ходе работ", - добавили в пресс-службе.

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Теги:
#москва
#реконструкция
#шуховская башня
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