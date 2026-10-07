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Кремль прокомментировал протесты старшеклассников во Франции

Кремль прокомментировал протесты старшеклассников во Франции Кремль прокомментировал протесты старшеклассников во Франции

Протесты школьников во Франции являются внутренним делом этой страны, а в России есть свои школьники, за которых надо беспокоиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Протесты школьников во Франции являются внутренним делом этой страны, а в России есть свои школьники, за которых надо беспокоиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Это внутреннее дело Франции, у нас свои школьники, и вот за них наша душа и болит. Безусловно, школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки, автомобили, нападают на полицейских - это плохие школьники", - отметил он.

Представитель Кремля также обратил внимание, что в России власти делают все возможное для совершенствования системы образования, открытия новых школ и центров. "Это реальные действия, нацеленные на то, чтобы наша система образования совершенствовалась и была реально на высоком мировом уровне, даже опережало его", - указал он.

Протестные акции старшеклассников начались в конце прошлого месяца в столичном регионе Иль-де-Франс и сегодня распространились на всю Францию. Их участники выступают против проблем в системе образования. В некоторых населенных пунктах протесты переросли в беспорядки. За это время были задержаны свыше 6 тыс. человек, в 90% случаев - несовершеннолетние. 

Согласно данным французских властей, из-за повреждений зданий школ  возможности посещать занятия в стране лишены порядка 30 тыс. старшеклассников. 

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Теги:
#франция
#кремль
#протесты
#школьники
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