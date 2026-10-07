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Кобахидзе: Грузия уступает Украине - но только по негативным показателям

Кобахидзе: Грузия уступает Украине - но только по негативным показателям Кобахидзе: Грузия уступает Украине - но только по негативным показателям

Молдавия и Украина в качестве стран - кандидатов в Европейский союз опережают Грузию только по негативным параметрам. На этом акцентировал внимание премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.

Молдавия и Украина в качестве стран - кандидатов в Европейский союз опережают Грузию только по негативным параметрам. На этом акцентировал внимание премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.

"Если Молдавия и Украина в чем-то и опережают Грузию, то только по отрицательным показателям. Боже упаси нас опередить их в этом. У нас свой путь - мира, экономического развития, и мы обязательно продолжим движение по этому пути", - отметил политик.

По его словам, в стране определен курс интеграции в Евросоюз, и она выполнила 90% обязательств по соглашениям об ассоциированном членстве и свободной торговле.

Кобахидзе также подчеркнул, что Грузия "на тысячу шагов опережает Украину, Молдавию и других кандидатов" в сообщество, и европейская интеграция страны продолжится, если со стороны Еврокомиссии будет справедливое отношение, сообщает ТАСС.

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#показатели
#украина
#ес
#грузия
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