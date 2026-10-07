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Политика

Путин в день рождения принимает многочисленные поздравления от иностранных лидеров

Путин в день рождения принимает многочисленные поздравления от иностранных лидеров Путин в день рождения принимает многочисленные поздравления от иностранных лидеров

В адрес президента России Владимира Путина по случаю дня рождения поступили многочисленные поздравления от лидеров иностранных государств, глав правительств и руководителей международных организаций. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

В адрес президента России Владимира Путина по случаю дня рождения поступили многочисленные поздравления от лидеров иностранных государств, глав правительств и руководителей международных организаций. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"По случаю дня рождения в адрес президента России Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем главу российского государства по телефону тепло поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. 

Путин сегодня отмечает 74-летие, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#лидеры
#день рождения
#поздравления
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