Путин в день рождения принимает многочисленные поздравления от иностранных лидеров

В адрес президента России Владимира Путина по случаю дня рождения поступили многочисленные поздравления от лидеров иностранных государств, глав правительств и руководителей международных организаций. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

В адрес президента России Владимира Путина по случаю дня рождения поступили многочисленные поздравления от лидеров иностранных государств, глав правительств и руководителей международных организаций. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"По случаю дня рождения в адрес президента России Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем главу российского государства по телефону тепло поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Путин сегодня отмечает 74-летие, сообщает ТАСС.