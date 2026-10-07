Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 440 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 440 военных
7 октября 2026 / 20:31
© Александр Полегенько/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 440 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 260 человек, от действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 155, "Центр" - до 520, на направлении "Восток" - более 255 и "Днепр" - свыше 30 военных.
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